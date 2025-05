Tragična nesreča: člani glasbene skupine so se vračali s koncerta, ko je silovito počilo (FOTO in VIDEO)

V Novem Sadu se je v četrtek zvečer pri odcepu za Most svobode zgodila huda prometna nesreča, ki je pretresla javnost. Po neuradnih informacijah je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila znamke Golf 5, ki je s prehitevanjem zaprl pot kombiju in nato pobegnil s kraja dogodka v neznano smer.

Po prvih podatkih je v nesreči življenje izgubil en moški, več oseb pa je bilo poškodovanih. Kot poroča srbski medij Blic, so bili v kombiju člani glasbene skupine, ki so se vračali s koncerta. Tragično preminuli moški naj bi bil ob trčenju pod vozilom, gasilci pa so se trudili, da bi ga rešili izpod kombija.

Organi pregona intenzivno iščejo pobeglega voznika golfa, ki naj bi bil ključni poTrvzročitelj tragičnega dogodka. Javnost pozivajo k sodelovanju pri iskanju kakršnihkoli informacij, ki bi lahko pripomogle k njegovi izsleditvi.

Dogajanje na kraju nesreče si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):