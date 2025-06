Tragičen polet državnega prvaka, umrl je pri komaj 24 letih

Po poročanju britanskega BBC-ja, ki se med drugim sklicuje na informacije lokalne policije, je v komaj 25. letu starosti umrl britanski wingsuit letalec Liam Byrne. Umrl je zaradi nesreče, ki se je zgodila v Švici, natančneje na gori Gitschen, iz katere je skočil. V nesreči je utrpel tako hude poškodbe, da mu niso več mogli pomagati.

Byrne, ki je bil leta 2024 tudi v BBC-jevem dokumentarcu z naslovom The Boy Who Can Fly (Fant, ki lahko leti), je po pisanju tega medija v svoji 10-letni letalski karieri uspešno opravil več kot 4000 skokov. Žal pa je bil ta z gore Gitschen njegov zadnji.

Wingsuit letalci letijo v posebni obleki za povečanje vzgona.

Starši so za BBC Scotlang News potrdili, da je Liam umrl. »Liam je bil več kot le pustolovec. Bil je sin, brat, vnuk, bratranec in prijatelj. Bil je vir smeha in moči,« je bilo med drugim zapisano v družinski izjavi, ki jo je objavil BBC.

Smrtna nesreča med wingsuit letenjem se je pred časom zgodila tudi pri nas. Več o njej izveste v drugem članku.

