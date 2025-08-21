Tragičen konec prepovedane ljubezni: fant(18) in dekle (14) sta se objeta vrgla pod tovornjak! (VIDEO)

Grozna tragedija je pretresla Balkan, saj ste mlada zaljubljenca iz Romunije vrgla pod tovornjak, ker njuna ljubezen ni bila sprejeta.

14-letno dekle iz kraja Krevedija Mare v okrožju Giurgiu in 18-letni fant iz okrožja Buzău sta se skupaj vrgla pod tovornjak po nesoglasjih s svojima družinama. Zdaj se je pojavil tudi posnetek s kraja nesreče, na katerem sta na cesti vidni telesi dveh mladih, ki sta objeta odšla v smrt.

Nesrečna zaljubljenca sta bila par približno tri mesece in živela skupaj v hiši dekličinih staršev, ki sprva niso imeli nič proti njuni zvezi.

Kot navajajo romunski mediji, je zveza začela motiti starše, ker je bil fant brez zaposlitve.

Policija je sprožila kazenski postopek in nadaljuje preiskavo, da bi natančno ugotovila okoliščine, v katerih se je tragedija zgodila.