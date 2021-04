Tragičen konec izleta: sinova rešil, sam utonil

Družinski izlet na plažo se je sprevrgel v nočno moro, potem ko je Josh Graham iz Teksasa utonil. Josh je skočil na pomoč sinovoma, Sawyerju (10) in Brunu (13), ko so ju med plavanjem močni tokovi začeli odnašati na odprto morje. Bila sta do pasu v vodi in se igrala, ko sta bila nenadoma komaj vidna.



Josh je takoj stekel v vodo. Ker na plaži ni bilo reševalcev iz vode, je žena Angela klicala na pomoč. Klicu se je odzvalo nekaj ljudi, ki so skočili v vodo. Med njimi je bil moški z dvema rešilnima jopičema, ki ju je nadel mladima fantoma in poskrbel, da sta prišla na varno, Zatem se je vrnil v vodo še po njunega očeta, ki pa je že izgubil zavest.



Skupina obiskovalcev plaže je lahko le še s skupnimi močmi potegnila Joshevo truplo na plažo. Za mrtvega so ga proglasili v bolnišnici. Star je bil 42 let.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: