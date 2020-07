Tragičen dogodek v soteski, dve osebi sta umrli

V Avstriji se je v soteski Bärenschützklamm severno od Gradca danes odkrušilo več skal, ki so zadele pohodnike. Najmanj dva človeka sta v nesreči umrla, sedem pohodnikov je poškodovanih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Gorski reševalci še vedno iščejo morebitne druge pohodnike, ki so bili v tem času v soteski.Soteska na avstrijskem Štajerskem je med turisti zelo priljubljena, saj privablja obiskovalce s svojimi tudi do 300 metrov visokimi stenami iz apnenca. Po številnih lesenih stopnicah, lestvah in mostovih se letno odpravi okoli 40.000 ljudi.