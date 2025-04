Tragedija v živalskem vrtu! Beli tiger do smrti pogrizel oskrbnika, na tleh krvavi sledovi in raztrgana oblačila

V živalskem vrtu v Mariupolu, pod rusko okupacijo, je redka bengalska bela tigrica do smrti pogrizla dolgoletnega oskrbnika Alekseja Melnikova, potem ko naj bi ta med hranjenjem storil usodno napako. Po poročanju prič in sodelavcev naj bi tigrica Lucy, ki je branila svoje štiri mladiče, moškega napadla od zadaj in mu zagrizla v glavo. Tragedija se je zgodila v trenutku – Melnikov je umrl na kraju dogodka, njegova sodelavka pa se je za las izognila enaki usodi.

Po besedah druge oskrbnice Galine Zamarahine je Aleksej domneval, da je tigrico že premestil, vendar je bila ta še vedno skrita v leseni uti znotraj kletke, ko je vstopil. »Slišala sem krik, nato pa videla, kako gleda mene. Ne vem, kako mi je uspelo zapreti vrata,« je opisala dramatične trenutke. Direktor vrta Savelj Vašura je dodal, da je tigrica Lucy pred tem skotila mladiče in da je bil Melnikov izkušen, predan in ljubeč do živali: »Bil je le človek. Morda se je za hip zmotil ali zamislil – to se zgodi.«

Večinoma delal s plenilci

Na prizorišču so ostali krvavi sledovi in raztrgana oblačila žrtve. Ruski preiskovalni odbor je sprožil uradno kazensko preiskavo tragičnega dogodka. Melnikov je v preteklosti delal v Jaltskem živalskem vrtu in je v intervjujih za rusko televizijo pogosto poudarjal, da si življenja brez živali ne zna predstavljati. »Večinoma delam s plenilci – jih hranim, čistim, premikam iz kletke v kletko,« je povedal v enem izmed posnetkov.

Tragedija se je zgodila le nekaj dni po še enem pretresljivem napadu v Keniji, kjer je lev blizu narodnega parka Nairobi iz bližnjega ranča odnesel in ubil 14-letno deklico. Njeno truplo so našli ob reki Mbagathi, medtem ko je žival že pobegnila.