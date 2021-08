Tragedija v Trogirju: po materini smrti se za življenje bori 16-letnica

Turistična sezona je na vrhuncu in iz turističnih središč prihajajo žal tudi novice o nesrečah. Hrvaško je tako včeraj pretresla tragična nesreča v Trogirju , v kateri je po trčenju z vodnim skuterjem in jadrnico umrla nemška turistka, njeni dve hčeri, ki sta bili prav tako na vodnem skuterju, pa sta bili poškodovani. Danes na dan prihajajo podrobnosti: 16-letnica se zaradi hudih poškodb glave bori za življenje, sedemletnica pa je utrpela lažje poškodbe.A to ni bila edina nesreča. Le uro in pol kasneje se je na Hvaru zgodila podobna. Skuter je vozila 27-letna Francozinja in trčila v drugega, na katerem je bila 26-letna sopotnica, ta pa se je v nesreči hudo poškodovala.