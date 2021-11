Tragedija v Traškem zalivu: truplo moškega v morju, sin pogrešan (FOTO)

V Tržaškem zalivu se je v ponedeljek popoldan odvila reševalna akcija, poroča Regionalna obala. Obalna straža in gasilci so s čolni in helikopterjem skušali rešiti dve osebi, ki sta v mrzlem morju pred Devinom končali, potem ko je potonil njun čoln.

Eno osebo so po dvournem iskanju našli, a je žal že preminila, druga je še vedno pogrešana, piše portal.

Do brodoloma je prišlo v ponedeljek okoli 13. ure, ko je vznemirjeni jahtar, ki je s sinom plul iz Caorl v Tržišču, poklical ladjedelnico v Tržiču za pomoč. Zaradi slabega vremena, močne burje in razburkanega morja je njegov 8-metrski čoln potonil, piše regionalna obala.

V težavah sta bila 80-letni oče in njegov 50-letni sin. Kljub večurnemu iskanju, ki se je zavleklo tudi v noč, sina še niso našli.