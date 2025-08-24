Tragedija v slovenskih gorah: 47-letniku niso več mogli pomagati

S Policijske uprave Kranj poročajo o tragičnem dogodku, ki se je zgodil v slovenskih gorah. Pod vrhom gore Veliko Kladivo so našli 47-letnega pohodnika, ki mu niso več mogli pomagati.

Kot so sporočili z omenjene policijske uprave, so bili v soboto nekaj pred 19. uro policisti obveščeni, da češki pohodniki pogrešajo 47-letnega pohodnika. Po podatkih policijske uprave so bili pohodniki nazadnje skupaj na gori Veliko Kladivo, nato pa se je 47-letnik, malo pred njimi, odpravil proti planini Dolga njiva, kjer bi se ponovno dobili. A tam ga ni bilo, tako da so zaprosili za pomoč.

Kaže na gorsko nesrečo

»Takoj je stekla iskalna akcija, v kateri je poleg tržiških policistov, gorskih reševalcev GRS Tržič, sodelovala še ekipa za reševanje v gorah GRZS, v kateri je bil tudi gorski policist. Posadka helikopterja je med iskanjem na melišču grape pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1.900 metrov, opazila moško truplo. Z ogledom kraja dogodka in zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da gre za 47-letnega češkega pohodnika s te skupine, ki je zaradi hudih telesnih poškodb, ki niso bile združljive z življenjem, na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

