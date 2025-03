V klubu praznoval rojstvo sina, nato umrl v plamenih (FOTO, VIDEO)

V nedeljo, 16. marca, v zgodnih jutranjih urah, je med koncertom v diskoteki v Kočanih v Severni Makedoniji izbruhnil uničujoč požar, ki je zahteval najmanj 59 življenj, še 155 ljudi pa je bilo poškodovanih. Tragedijo je potrdil minister za notranje zadeve Panče Toškovski. Po prvih informacijah je bilo v klubu v trenutku požara okoli 500 ljudi, čeprav je bilo prodanih le 250 vstopnic.

Policisti na kraju tragedije. FOTO: Robert Atanasovski Afp

Ogenj se je hitro razširil na strop in streho diskoteke, ki sta v nekaj minutah zgorela. Obiskovalci koncerta, ki se je začel opolnoči, so bili večinoma mladi. Med smrtnimi žrtvami so tudi trije mladoletniki, medtem ko je 22 oseb v kritičnem stanju. Najmlajša žrtev je bila stara komaj 14 let. Zaradi tragedije so do zdaj aretirali 15 ljudi, med njimi lastnika kluba in več zaposlenih na ministrstvu za gospodarstvo.

Praznoval rojstvo sina in umrl

Ena izmed žrtev je bil tudi 30-letni Toše Bogdanov iz Obleševa. Po besedah njegovih prijateljev je tisti večer odšel v klub s prijatelji, da bi proslavil rojstvo sina. Po neuradnih informacijah je njegova žena pred nekaj dnevi rodila njunega prvega otroka. Bogdanov je delal kot avtomehanik in živel z ženo v domačem kraju.

»Toše je dobil sina in s prijatelji želel proslaviti njegovo rojstvo. Povabil jih je na pijačo v diskoteko, zdaj pa ga ni več,« je razkril vir blizu družine.

Razbitine na pločniku pred pogorelim nočnim klubom. FOTO: Stringer Afp