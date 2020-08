Dopustovanje za mladega turista na Hrvaškem se je končalo tragično. V ponedeljek okoli 16. ure se je ob plaži Škaraba v Rovinju zgodila smrtna nesreča. Kopalca je zadel gliser, poškodbam je podlegel v bolnišnici.Nesreča se je zgodila, ko je gliser, ki ga je vozil 60-letni državljan Nemčije, zadel kopalca, 26-letnega Nemca. Tega so nato odpeljali v Splošno bolnišnico Pulj, kjer je zaradi poškodb umrl, so sporočili iz istrske policije.Okoliščine nesreče policija še preiskuje, voznika gliserja pa so aretirali.Gre že za drugo smrtno žrtev to sezono med nemškimi turisti na Hrvaškem. Prejšnji teden je 35-letna Nemka