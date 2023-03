Tragedija, v prometni nesreči umrlo šest deklic

V trčenju dveh avtomobilov na meddržavni cesti v Tennesseeju v ZDA je umrlo šest deklet, dve osebi pa sta bili poškodovani, poročajo lokalne službe. Kot poroča CNN, se je nesreča zgodila v nedeljo zgodaj zjutraj po lokalnem času. Šest deklet so našli mrtve na kraju nesreče. Po prvih podatkih naj bi bile stare od 1 do 18 let. Vsa trupelca so bili ob prevrnjenem vozilu, iz katerega jih je po vsej verjetnosti vrglo zaradi silovitosti udarca.

Žensko, ki naj bi prav tako bila v omenjenem avtomobilu, so našli v kritičnem stanju. Oskrbeli so jo na kraju dogodka, preden so jo s helikopterjem prepeljali v lokalno bolnišnico. Pišejo še o poškodbi moškega, ki so ga prav tako prepeljali v bolnišnico.

Voznik drugega avtomobila, udeleženega v nesreči, ni bil poškodovan. Žrtve še niso identificirane in ni znano, ali so v sorodu. Prav tako ni znan vzrok nesreče. Preiskava še poteka ...