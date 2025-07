Tragedija v priljubljenem letovišču: moški umrl po padcu s šestih metrov

Na španskem otoku Ibiza je v četrtek zvečer življenje izgubil 25-letni britanski državljan, ki je po navedbah tamkajšnjih oblasti padel s približno 6,7 metra višine s parkirne hiše pri supermarketu v kraju Sant Antoni de Portmany. Reševalne službe so bile o nesreči obveščene ob 20.16, na kraj dogodka pa sta takoj prispeli dve reševalni vozili.

Po poročanju španske urgentne službe je moški utrpel hude poškodbe in bil v kritičnem stanju prepeljan v bolnišnico, kjer je umrl kljub intenzivni negi. Sprva so poročali, da je bil star 30 let, vendar so podatke kasneje popravili – bil je star 25 let.

V bolnišnici so danes potrdili njegovo smrt: »Na žalost in kljub vsem prizadevanjem zdravstvenega osebja je bolnik, ki je včeraj padel v kraju Sant Antoni, umrl zaradi poškodb.«

Utrpel grozljive poškodbe

Zdravniki so ugotovili, da je utrpel hudo poškodbo glave, vključno z zlomom lobanje in več zlomljenimi obraznimi kostmi, poškodbo hrbtenice, zlom prsnega koša ter notranje poškodbe z raztrganinami jeter in vranice.

Ni še znano, ali je bil turist ali je na otoku živel. Preiskava okoliščin je še v teku, policija pa doslej ni razkrila dodatnih informacij.

Sant Antoni de Portmany, znan tudi kot San Antonio, je drugo največje mesto na Ibizi in priljubljena destinacija na zahodni obali otoka, znana po nočnem življenju, plažah in turistični ponudbi.

Ibiza se sooča z množičnim turizmom, znana pa je predvsem po zabavah. FOTO: Nacho Doce Reuters

Več smrti na rajskem otoku

Le nekaj dni pred tragičnim dogodkom je življenje na Ibizi izgubil še en turist. V ponedeljek, 7. julija, je tam umrl škotski turist Evan Thomson, ki je padel z višine v hotelu Ibiza Rocks. Na kraj nesreče so nemudoma prispeli reševalci, a so lahko le potrdili smrt nesrečneža iz Aberdeena.

Španske oblasti so začele preiskavo nesreče. Evanova pretresena mama Lel Kellighan je v nedeljo zvečer na Facebooku delila tragično novico: »Z zlomljenim srcem moram sporočiti, da je moj sin Evan v začetku tedna med počitnicami s prijatelji na Ibizi doživel tragično nesrečo in žal preminil. Vsi smo popolnoma strti,« je zapisala.

Žal pa to ni osamljen primer. Aprila letos je 19-letna italijanska turistka turškega rodu umrla po padcu iz četrtega nadstropja.

Lani, 20. avgusta, pa je v zgodnjih jutranjih urah umrla še ena škotska najstnica, 19-letna Emma Ramsay, ki je bila s prijatelji na počitnicah v letovišču San Antonio.