Našli truplo najstnika, aretiranih štirinajst otrok

Lokalna policija je aretirala 14 otrok zaradi smrti 14-letnega dečka v požaru v zapuščenem industrijskem obratu. Ogenj je izbruhnil v industrijskem parku Fairfield v predelu Bill Quay v Gatesheadu v petek zvečer. Pogasili so ga ter v stavbi našli truplo; domnevajo, da gre za 14-letnega Laytona Carra, ki je bil prijavljen kot pogrešan, je sporočila policija.

Zagorelo je na 15 hektarjih velikem zemljišču na južnem bregu reke Tyne. V zadnjih letih je posest propadala, vhodna hišica, ki je vodila do lokacije, je bila porušena, številne stavbe so ostale zapuščene. Ljudje, ki živijo v bližini, so povedali, da so se najstniki in mlajši otroci tu redno zadrževali. Dodali so, da so požari pogosti, vendar je bilo tisto, kar se je zgodilo v petek, »nenavadno«. Eden od sosedov je za BBC povedal, da je bil to »največji požar«, kar so jih kdaj videli.

V zapuščeni stavbi so našli truplo; domnevajo, da gre za 14-letnika, ki je bil prijavljen kot pogrešan.

Preiskava dogodka je še v zgodnji fazi, zato je policija prosila javnost, naj ne ugiba o tem, kaj se je zgodilo; predstavnica Louise Jenkins je dejala, da gre za »izjemno tragičen incident, v katerem je fant žal izgubil življenje«. Prebivalce je pozvala, naj spoštujejo zasebnost družine umrlega dečka, poroča Sky news.