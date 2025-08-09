Tragedija v kampu: padajoče drevo ubilo mamo in dojenčka (VIDEO)

26-letna mamica in njen 5-mesečni dojenček sta umrla, potem ko ju je v kampu v Britanski Kolumbiji zadelo drevo, so sporočile oblasti. Reševalci so prispeli v kamp Cumberland Lake Park v kraju Cumberland, blizu jezera Comox, potem ko je drevo padlo na mamo in otroka, je v sporočilu za javnost zapisala policija Comox Valley RCMP.

»Kljub prizadevanjem reševalcev je mlada mama umrla na kraju nesreče,« so sporočili iz policije. »Dojenčka so prepeljali v bolnišnico, vendar žal ni preživel.« Oblasti so izrekle sožalje vsem prizadetim in se zahvalile ljudem v bližini, ki so »v srce parajočih okoliščinah priskočili na pomoč«.

Policijska preiskava pa še poteka

Na dogodek so se odzvali policija, mrliški oglednik in uprava kampa. Namestnik poveljnika gasilcev v Cumberlandu, Stephane Dionne, je povedal, da je bilo drevo debelo približno 25–38 cm, in oddaljeno približno 20 metrov v bližnjem gozdu. »Možnost, da bi to doživeli, je zelo majhna,« je dejal o tragični nesreči.

V čustveni izjavi je družina mame in dojenčka izrazila globoko žalost ter povabila ljudi, naj se v nedeljo, 10. avgusta, zberejo v parku Comox Marine v spomin na oba, ki sta v javnosti poimenovana le z imenoma. Udeležence so prosili, naj »delijo ljubezen, ki sta jo Lynae in Elias prinesla na ta svet, in se zahvalijo skupnosti za podporo«, je zapisano v izjavi, ki jo povzema Global News.

Družina se je zahvalila tudi reševalcem in mimoidočim, »ki so poskušali rešiti naša prelepa otroka, za katera vemo, da sta varna v Jezusovem objemu«. Predstavnik kampa je povedal, da ne vedo, zakaj je drevo padlo. Drevo, ki je bilo videti odmrlo, so medtem odstranili. V izjavi za People je predstavnik mrliškega oglednika BC Coroner dodal, da sta »preiskavi teh smrti še odprti«, poroča People.

