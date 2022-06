Tragedija v Jakovu: na dvorišču ga je ustrelil, nato pa pobegnil

Srbijo pretresa tragična vest. Kuhar Đura N. (23) iz Jakova je osumljen, da je v nedeljo z avtomatsko puško ustrelil pilota Vuka Jolovića (31) pred njegovo hišo. Storilec je po dejanju pobegnil, Jolović pa je dan kasneje poškodbam podlegel v bolnišnici, poroča Kurir. Streljanje se je zgodilo v Ulici braće Žigić, ko je po besedah ​​očividcev Jolović prišel pred hišo Đura, saj naj bi mu bil ta dolžan denar.

Jolović naj bi bil v družbi brata in prijateljev, osumljencu pa je hotel za poplačilo dolga odpeljati golfa. Ko je Jolović stopil na dvorišče hiše, kjer Đura živi z družino, je storilec iz avta vzel orožje in začel streljati, ob tem je 31-letnika zadel v trebuh. S streljanjem pa naj bi poškodoval tudi nekaj avtomobilov v ulici.

Brat in prijatelji so Jolovića naložili v avto in ga odpeljali v bolnišnico, a je tam čez nekaj ur umrl. Đura je takoj po streljanju sedel v avto, ki naj bi mu ga umorjeni hotel vzeti, in pobegnil. Po navedbah virov iz preiskave so bili motiv kaznivega dejanja domnevni dolgovi, ki jih je imel Đura do Jolovića.