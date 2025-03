Tragedija v Istri: umrl predsednik padalskega kluba

72-letni moški je želel zamenjati del droga na vzletišču za jadralne padalce. Drog se je nagnil, moški pa je padel 30 metrov v globino in umrl na kraju nesreče.

Po neuradnih informacijah gre za predsednika Kluba svobodbnega letenja Tići (Klub slobodnog letenja (KSL) Tići.

Kot je sporočila Policijska uprava Istra, se je nesreča zgodila v soboto okoli 17.35 na vzletišču za jadralne padalce pri naselju Rumeni na območju Buzeta.

»Dvainsedemdesetletni moški je na vzletišču prišel do kovinskega droga, da bi zamenjal en del, ter odstranil kovinski klin, ki povezuje fiksni in premični del droga. Vendar se je drog nagnil proti pečini, zaradi česar je moški padel čez rob in zdrsnil v globino,« so pojasnili na policiji.

Na družbenih omrežjih uporabniki delijo objavo padalskega kluba KSL Tići, s katero se poslavljajo od svojega dolgoletnega predsednika.

Moški je umrl na kraju dogodka, njegovo telo pa so prepeljali v Splošno bolnišnico Pulj, kjer bodo opravili obdukcijo. Policija je o dogodku obvestila pristojno državno tožilstvo, so še sporočili iz Policijske uprave Istra.