Tragedija v Istri: na otroka (3) med družinskim praznovanjem padlo drevo, umrl je
Hrvaški mediji poročajo o hudi tragediji. Tako je v soboto na severu Istre umrl otrok (3). Policija je sporočila, da so okoli 20. ure prejeli prijavo o smrti otroka v bližini mesta Kršikla. Otrok je po neuspešnem oživljanju na poti v bolnišnico umrl.
Zgodilo naj bi se med družinskim praznovanjem
Po trenutnih informacijah je drevo padlo z dvignjenega terena na cesto in poškodovalo otroka. Policisti v sodelovanju s pristojnim okrožnim državnim tožilcem izvajajo kriminalistično preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.
Neuradno hrvaški mediji poročajo, da se je tragičen dogodek zgodil med družinskim praznovanjem.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.