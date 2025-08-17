ŽALOST DO NEBA

Tragedija v Istri: na otroka (3) med družinskim praznovanjem padlo drevo, umrl je

Zgodilo se je v soboto zvečer.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai

M. U.
17.08.2025 ob 10:03
17.08.2025 ob 11:41
M. U.
17.08.2025 ob 10:03
17.08.2025 ob 11:41

Hrvaški mediji poročajo o hudi tragediji. Tako je v soboto na severu Istre umrl otrok (3). Policija je sporočila, da so okoli 20. ure prejeli prijavo o smrti otroka v bližini mesta Kršikla. Otrok je po neuspešnem oživljanju na poti v bolnišnico umrl.

Zgodilo naj bi se med družinskim praznovanjem

Po trenutnih informacijah je drevo padlo z dvignjenega terena na cesto in poškodovalo otroka. Policisti v sodelovanju s pristojnim okrožnim državnim tožilcem izvajajo kriminalistično preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

Neuradno hrvaški mediji poročajo, da se je tragičen dogodek zgodil med družinskim praznovanjem.

Več iz te teme:

smrt tragedija Istra otrok Hrvaška smrt otroka

Tragedija v Istri: na otroka (3) med družinskim praznovanjem padlo drevo, umrl je
