Tragedija v Istri: na otroka (3) med družinskim praznovanjem padlo drevo, umrl je

Hrvaški mediji poročajo o hudi tragediji. Tako je v soboto na severu Istre umrl otrok (3). Policija je sporočila, da so okoli 20. ure prejeli prijavo o smrti otroka v bližini mesta Kršikla. Otrok je po neuspešnem oživljanju na poti v bolnišnico umrl.

Zgodilo naj bi se med družinskim praznovanjem

Po trenutnih informacijah je drevo padlo z dvignjenega terena na cesto in poškodovalo otroka. Policisti v sodelovanju s pristojnim okrožnim državnim tožilcem izvajajo kriminalistično preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

Neuradno hrvaški mediji poročajo, da se je tragičen dogodek zgodil med družinskim praznovanjem.