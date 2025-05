Tragedija v Gorskem kotarju: slovenski motorist umrl v prometni nesreči

Nedeljsko popoldne v Gorskem kotarju je zaznamovala huda prometna nesreča s tragičnim izidom. Okoli 15.30 ure se je na državni cesti DC3, na odseku med Gornjim Jelenjem in Fužinami, smrtno ponesrečil voznik motornega kolesa slovenskih registrskih oznak.

Policija je potrdila, da je bil v nesreči udeležen zgolj motorist, torej naj bi šlo za nesrečo brez drugih udeležencev.

Kot so sporočili iz operativnega dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske, so bili o tragičnem dogodku obveščeni v nedeljskih popoldanskih urah. Na kraju nesreče je stekel ogled, policisti pa so pričeli z ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka.

Identiteta pokojnega motorista ob objavi še ni bila uradno potrjena.