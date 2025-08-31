ŽALOSTNO

Tragedija v BiH: najstnik umrl v eksploziji na minskem polju

30 let po koncu vojne s protipehotnimi minami še vedno onesnaženih več kot 800 kvadratnih kilometrov površin.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Delo UI
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo UI

STA, N. B.
31.08.2025 ob 12:15
31.08.2025 ob 12:42
STA, N. B.
31.08.2025 ob 12:15
31.08.2025 ob 12:42

Poslušajte

Čas branja: 1:41 min.

Pri Doboju v osrednjem delu Bosne in Hercegovine je v soboto v eksploziji protipehotne mine v označenem minskem polju umrl 19-letnik. V BiH je 30 let po koncu vojne s protipehotnimi minami še vedno onesnaženih več kot 800 kvadratnih kilometrov površin, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Njegova mati je po poročanju portala sarajevskega časnika Dnevni Avaz povedala, da je nedaleč od doma v naselju Hodžići pri Doboju njen najmlajši sin čuval koze, ki sicer pogosto odtavajo na minsko polje. Da bi jih priklical nazaj, je vstopil na območje minskega polja, a je odjeknila eksplozija, v kateri je takoj umrl, je povedala.

Po poročanju Hine je bilo v eksplozijah protipehotnih min ubitih ali poškodovanih že več tamkajšnjih prebivalcev.

Od konca vojne poškodovanih več kot 1700 ljudi

Po podatkih Centra za odstranjevanje min v BiH je bilo od konca vojne leta 1995 v državi v eksplozijah protipehotnih min poškodovanih 1781 ljudi, od katerih jih je 624 umrlo. Med čiščenjem minskih polj pa je umrlo tudi 53 pirotehnikov.

V državi je po vojni med letoma 1992 in 1995 še vedno onesnaženih več kot 800 kvadratnih kilometrov površin, na katerih je po ocenah še vedno 170.000 protipehotnih min. Na območju blizu minskih polj živi več kot 132.000 ljudi.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt eksplozija BiH mina

Priporočamo

Oglasila se je Nataša Pirc Musar in povedala svojo plat zgodbe
Tragedija v BiH: najstnik umrl v eksploziji na minskem polju
Znana pevka sredi boja z rakom sporočila še eno žalostno novico (VIDEO)
Sredi noči na dvorišču zalotil neznanca, ki je uriniral, a to še ni bilo vse

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Oglasila se je Nataša Pirc Musar in povedala svojo plat zgodbe
Tragedija v BiH: najstnik umrl v eksploziji na minskem polju
Znana pevka sredi boja z rakom sporočila še eno žalostno novico (VIDEO)
Sredi noči na dvorišču zalotil neznanca, ki je uriniral, a to še ni bilo vse

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.