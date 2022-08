Tragedija v Albaniji: deklico pred očmi očeta pokosil gliser, ki ga je vozil načelnik policije (VIDEO)

V torek je ob plaži Potami v albanski Himari čoln pokosil Jonado Avdia (7), medtem ko je le 15 metrov od obale plavala z očetom. Za volanom plovila je bil načelnik mestne policije Elbasana Arjan Tase. »Z veliko hitrostjo je priletel vame in v mojo hčer. Potopil sem se, a čoln jo je neposredno zadel,« je povedal neutolažljivi oče Bledara Avdia, ki je prišel na plažo s hčerjo in ženo. Bislim Ahmetaj, učitelj, ki je bil tisti dan prav tako na plaži, je na facebooku zapisal, da je Bledara po nesreči pristopil k njemu in mu rekel: »Jaz bi moral umreti namesto nje. Bog mi jo je vzel, držala sva se za roke, zakaj je vzel njo in ne mene?!« je hlipal oče.

Tase je osumljen umora, odpuščenih pa je bilo 15 ljudi, ki so skrbeli za varnost na plaži. Kjer je Jonada izgubila življenje, pa tudi pred kabinetom predsednika vlade, so postavili na stotine sveč in rož. Albanska javnost se je po tej tragediji dvignila na noge, novinar Blendi Fevziu pa je dejal, da albansko morje ni pod nadzorom oblasti in da se je spremenilo v džunglo v rokah razbojnikov.