Tragedija: triletnica ustrelila in ubila svojo starejšo sestro

Ameriška policija je sporočila, da je triletna deklica v nedeljo v Teksasu po nesreči s polavtomatsko pištolo ustrelila in ubila svojo štiriletno sestro, kar je zadnji odmeven primer tragičnih posledic razširjenosti strelnega orožja v ZDA.

Triletnica je ušla nadzoru odraslih, čeprav jih je bilo v hiši kar pet, vključno s staršema, in nekako prišla do nabite polavtomatske pištole. »Družinski člani so slišali strel, pritekli so v sobo in na tleh našli štiriletno deklico, ki se ni odzivala,« je novinarjem povedal šerif okrožja Harris Ed Gonzalez. Deklica je bila na kraju dogodka razglašena za mrtvo.

»Zdi se, da je to še ena tragična zgodba, v kateri je imel otrok dostop do strelnega orožja in je ustrelil nekoga drugega,« je dodal šerif, ki je zatrdil, da ni šlo za namerno streljanje.

Več kosov orožja kot ljudi

V ZDA je več orožja kot ljudi - približno 400 milijonov. Vsak tretji odrasli prebivalec ZDA ima v lasti vsaj en kos strelnega orožja, skoraj vsak drugi odrasli pa živi v domu s strelnim orožjem. V mestih je takih primerov manj, na podeželju nekoliko več.

Po podatkih Arhiva o nasilju s strelnim orožjem so lani v ZDA zabeležili več kot 44.000 smrtnih žrtev zaradi uporabe strelnega orožja. Od tega je polovica samomorov, druga polovica pa umorov, nesreč ali primerov samoobrambe. Pogosto se namerno ali nenamerno pobijajo tudi otroci.

Teksas, kjer najpogosteje izvajajo smrtne kazni in imajo najbolj ostre zakone proti splavu, je sicer ena od zveznih držav, kjer je dostop do orožja najlažji.

