Tragedija pri Trogirju: turistka umrla, hčerki v bolnišnici

Malo po 16. uri se je v Marinu pri Trogirju na Hrvaškem zgodila tragična nesreča, v kateri je ena ženska umrla, njeni dve hčerki pa so poškodovani odpeljali v bolnišnico v Splitu. Kakšne so njune poškodbe, še ni znano.Ženska - po poročanju hrvaških medijev naj bi bila nemška turistka - je umrla po trčenju vodnega skuterja, na katerem sta bili še njeni hčerki, v jadrnico. Ženske so imele po besedah prič rešilne telovnike, ob padcu v vodo pa naj bi bile nezavestne. Na pomoč so jim priskočili pretreseni prisotni in jih povlekli na obalo. Po besedah prič so zdravniki, ki so prihiteli na pomoč, žensko oživljali 40 minut, a neuspešno. Ena izmed njenih hčerk, stara okoli 15 let, naj bi imela hujše poškodbe in so jo z reševalcem takoj odpeljali, njena mlajša sestra pa naj ne bi imela tako hudih poškodb.Dekleti so odpeljali v Splošno bolnišnico Split, kjer pa so po poročanju medijev povedali, da sta lažje poškodovani.Luška kapetanija in policija na mestu tragedija opravljata preiskavo.