Tragedija pri sosedih: svat izstrelil signalno raketo, zadela je žensko v glavo

Poroke so veseli dogodki in ljudje srečo ob uradni potrditvi ljubezni bližnjih izražajo na različne načine. Priljubljeni so denimo ognjemeti in druga pirotehnična sredstva, prav slednje pa je bilo vzrok, da se je sobotna poroka na območju Šibenika končala tragično.

Eden od svatov na poroki je med praznovanjem v zrak izstrelil signalno raketo in ta je v glavo zadela žensko ter jo hudo poškodovala. Kot je za hrvaške medije potrdila tiskovna predstavnica Šibeniško-kninske policijske uprave Sanja Baljkas, so žensko reševalci nemudoma odpeljali v bolnišnico, a so bile njene poškodbe prehude in nekaj ur pozneje je umrla.

Policisti so 52-letnika, ki naj bi nesrečo povzročil, odpeljali v policijske prostore na zaslišanje, preiskava dogodka pa še poteka, zato več podrobnosti ni znanih.