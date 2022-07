Zorana je dvakrat udaril s pestjo in ga usmrtil

V nedeljo je Miloš N. (22) po prepiru na prehodu za pešce v Stepojevcu, ki spada pod mesto Beograd, dvakrat v glavo udaril Zorana J. (63) in ga ubil. Sorodnica pokojnika je za Kurir povedala, da je Zoran umrl na kraju samem. »Prečkal je ulico, saj ob vikendih semaforji ne delajo, zato je z roko pomahal vozniku, naj upočasni. Ta ga je opsoval, Zoran pa mu ni ostal dolžan. Po nekaj metrih se je ustavil in izstopil iz avtomobila. Dvakrat ga je udaril, padel je in ni mu bilo več pomoči. Samo pomodrel je ...«

Za Kurir pa sta spregovorila tudi starša morilca, ki pravita, da je sin domov prišel opraskan in strgan. »Mama, naredil sem problem, udaril sem človeka,« je dejal. Kot trdi mati, niso vedeli, da je moški umrl. Že po treh minutah se je na njihovo dvorišče pripeljala policija in Miloša odpeljala.