Tragedija pri naših sosedih: med vožnjo ga je zadela strela, umrl je na kraju nesreče

Med nevihto je prišlo do tragične nesreče.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: S. N.
Simbolična fotografija. FOTO: S. N.

STA, N. B.
18.08.2025 ob 15:14
18.08.2025 ob 15:18
STA, N. B.
18.08.2025 ob 15:14
18.08.2025 ob 15:18

Motorista iz Rima je danes med vožnjo na skrajnem jugu Italije zadela strela. Udar strele je ponesrečenca po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa vrgel z motocikla, zaradi visoke električne napetosti pa je ob tem umrl.

Nesreča se je zgodila v regiji Salento, na cesti med krajema Nociglia in Surano, na skrajnem jugovzhodu Italije.

Do nesreče je prišlo med nevihto, ki je naznanila konec obdobja izredno visokih temperatur.

Začetek tedna bo še v znamenju vročine in sonca, z nekaj vmesnimi popoldanskimi nevihtami. V sredo in pozneje pa vremenoslovci v Italiji pričakujejo splošno znižanje temperatur, ko pričakujejo močnejše nevihte z možnostjo toče.

Te bodo predvidoma najbolj prizadele regije Ligurija, Lombardija, Benečija, Furlanija - Julijska krajina in Toskana.

