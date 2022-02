Tragedija pri Jagodini, našli trupli očeta in sina

Srbijo pretresa družinska tragedija. Policisti so v nedeljo v vasi Glogovac pri Jagodini našli trupli očeta in sina. V hiši so brez znakov življenja odkrili Dragana Dimitrijevića, na dvorišču pa še truplo njegovega sina, poročajo Novosti. Za zdaj še ni znano, kdaj sta moška umrla, prav tako ne, ali je šlo za naravno smrt ali posledico nasilja.

Tamkajšnji sosedje naj ne bi videli Dragana že dlje časa. »Videli smo ju na vasi, ko so šli v trgovino, nista imela za kruh, vedno pa sta imela za žganje,« pravijo. Mediji so že pred leti pisali o dogodku, ki se je zgodil prav v tej hiši. Takrat je umrla mama in babica pokojnih, njeno truplo pa sta dva meseca hranila doma. Takrat naj bi dejala, da nimata denarja za pogreb, čeprav po poročanju srbskih medijev tako občina kot država pomagata socialno ogroženim, zato jim pogreba ni treba plačati.

Pred štirimi leti je policija v hiši v postelji našla truplo Milke Dimitrijević (82), matere in babice moških, katerih trupla so našli te dni. Sosedje so zaznali neprijeten vonj, zato so primer prijavili policiji.