Tragedija na železnici: dva 16-letnika umrla, v drugem primeru poškodovan dojenček

V četrtek zvečer je britansko javnost pretresla tragedija, v kateri sta na železniški progi umrla dva najstnika. Po poročanju britanske prometne policije so bili policisti okoli 22.10 poklicani na železniško postajo Poynton v grofiji Cheshire, kjer so prejeli obvestilo o poškodovani osebi na tirih. Na kraj dogodka so nemudoma prispeli tudi reševalci, a kljub njihovemu trudu sta bila oba mladostnika razglašena za mrtva.

Promet je bil nemudoma ustavljen, železniške proge zaprte, da bi lahko zdravniške ekipe dostopale do žrtev. Incident je ohromil več železniških storitev, proge so ponovno odprli šele ob 6. uri naslednje jutro.

Fotografije, ki so se pojavile na spletu, prikazujejo odzivno enoto železniške mreže, policijska vozila in medicinsko osebje na kraju dogodka. Prometna policija je potrdila, da v primeru smrti mladostnikov ne obstaja sum kaznivega dejanja. »Zelo žalostno je, da sta bila kljub prizadevanjem reševalcev oba na kraju razglašena za mrtva. Dogodek ni sumljiv, primer pa bo predan mrliškemu ogledniku,« so sporočili iz policije.

Dojenček v vozičku trčil v vlak – utrpel poškodbo glave

Le nekaj tednov pred tem je v ločenem incidentu na postaji Banbury v Oxfordshiru vlak trčil v otroški voziček, v katerem je bil dvomesečni dojenček. Kot je razvidno iz posnetkov varnostnih kamer, je starš za trenutek spustil voziček, ki je nato začel drseti po rahlem naklonu perona in trčil v prihajajoči vlak, ki je vozil s hitrostjo približno 56 km/h.

Ob trku je voziček prevrnilo, otrok pa je padel na peron in utrpel poškodbo glave. Po poročilu britanskega preiskovalnega urada za železniške nesreče je do incidenta prišlo 8. junija ob 12:26.

V času nesreče sta bila starš in še en sorodnik z vozičkom in prtljago na sredini perona.

