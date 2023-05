Tragedija na vodi: prevrnila se je turistična ladja, mrtvi večinoma šolarji (VIDEO)

Najmanj 21 ljudi je umrlo, ko se je prevrnila turistična ladja v zvezni državi Kerala na jugu Indije. Prevažala je približno štirideset potnikov, ko se je prevrnila blizu obalnega mesta Tanur.

»Ladja je bila prenatrpana,« je dejal Abdul Nazar, nižji policijski nadzornik.

»Večina žrtev so bili otroci na šolskih počitnicah,« je pojasnil minister za ribištvo in razvoj pristanišč V. Abdurahiman. Dodaja, da bo število žrtev tragedije še naraslo, saj je čoln obstal v motni vodi in ga vlečejo ven, da bi rešili ujete.

Preživeli so lokalnim medijem povedali, da številni potniki niso nosili rešilnih jopičev, lokalne oblasti pa so razglasile dan žalovanja.