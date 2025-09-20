Tragedija na univerzi: študenta našli obešenega na drevesu – družina zahteva resnico

21-letnega temnopoltega študenta so v ponedeljek, 15. septembra, našli obešenega na drevesu v kampusu Delta State University v Clevelandu v Misisipiju v Združenih državah Amerike. Zdaj so ameriške oblasti sporočile izsledke obdukcije, in sicer je 21-letni Demartravion »Trey« Reed umrl zaradi samomora z obešanjem.

Policija v Clevelandu je v četrtek, 18. septembra, sporočila, da so izsledki državnega sodnega izvedenca skladni z začetno preiskavo: vzrok smrti je obešanje, način smrti pa samomor. A družina temnopoltega študenta dvomi in kliče k preiskavi.

Policijski načelnik Travis Tribble je dejal: »Naše misli in molitve ostajajo z Reedovo družino in prijatelji v teh izjemno težkih trenutkih. Vse, ki se soočajo s stiskami, spodbujamo, naj poiščejo pomoč.«

Komisar oddelka za javno varnost Mississippija Sean Tindell je izrazil sožalje in pohvalil hitro delo policije v Clevelandu, biroja za preiskave in univerze Delta State, hkrati pa obsodil govorice, ki krožijo o smrti. Policija je dodala, da bodo dokončni toksikološki izvidi znani v dveh do štirih tednih.

Ni dokazov o nasilju

Predhodno so policisti in direktor javne varnosti univerze Delta State Mike Peeler povedali, da ni dokazov o nasilju. Tudi mrliški oglednik okrožja Bolivar je zatrdil, da Reed ni imel nobenih poškodb, ki bi bile skladne z napadom. Kljub temu je družina izpodbijala uradne ugotovitve in napovedala neodvisno obdukcijo, ki jo bo financirala pobuda Colina Kaepernicka »Know Your Rights Camp«.

Odvetnica družine Vanessa J. Jones je povedala, da je okrožni šerif Grenade družini sprva dejal, da so Treya našli mrtvega v njegovi sobi, v postelji, kar je kasneje potrdil tudi njegov dedek J.B. Reed. To protislovje je sprožilo dvome, saj družina še vedno ne ve, kaj se je zgodilo 15. septembra.

Odvetnik Ben Crump, ki zastopa družino, je dejal, da je bil Reed »poln obljub in topline, globoko ljubljen in spoštovan«. Zahteval je »polno, neodvisno in pregledno preiskavo«, ker ostaja preveč nejasnosti, poroča People.