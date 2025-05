Tragedija na šolskem izletu: umrla deklica Valentina, ki je padla 70 metrov globoko

V avstrijski zvezni deželi Tirolska je prejšnji teden med šolskim izletom ena od učenk padla v sotesko. Enajstletnica je v torek v bolnišnici podlegla poškodbam, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Skupina dvanajstih učencev iz Avstrije se je prejšnji četrtek skupaj z učiteljico odpravila na planinski pohod po soteski Hachleschlucht, poroča nemško-avstrijski portal Fenix Magazin, ki ga povzema Net.hr. Okoli 16. ure so učenci in učiteljica ugotovili, da manjka ena izmed deklic – enajstletna Valentina.

Obležala je v vodi

Učiteljica je takoj poklicala reševalne službe, ki so nemudoma sprožile iskalno akcijo. Kmalu zatem so deklico našli na dnu soteske. Padla naj bi s približno 70 metrov visoke pečine in negibno ležala v vodi.

»Hudo poškodovano učenko so s pomočjo helikopterja izvlekli iz globeli in jo prepeljali na kliniko v Innsbruck,« je sporočila policija. Preostale učence je gorska reševalna služba pospremila iz soteske, na izhodu pa jih je pričakala krizna ekipa Rdečega križa, ki jim je nudila psihološko pomoč.

Tragična novica je sledila v torek, ko je Valentina v innsbruški kliniki zaradi hudih poškodb umrla. Zdravniki so se pet dni borili za njeno življenje, a so bile poškodbe prehude.

Prostovoljni gasilci izgubili članico

Deklica je bila tudi članica prostovoljnega gasilskega društva Leins, kjer so se od nje poslovili z ganljivim zapisom:

»Včasih so prav najmanjše zvezde tiste, ki najsvetleje sijejo – in nas najgloblje ganjeno dosežejo. Valentina je bila zaradi tragične nesreče popolnoma nepričakovano in mnogo prezgodaj iztrgana iz naše skupnosti. S svojo prijaznostjo, vedrino in pripravljenostjo pomagati je obogatila naš kolektiv in se dotaknila številnih src. Ne žalujemo le za zvesto članico gasilske mladine, temveč predvsem za izjemno osebo,« so zapisali gasilci.