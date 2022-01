Na smučišču v Franciji umrla petletnica

V smučarskem središču Flaine v regiji Haute-Savoie v francoskih Alpah je prišlo do grozljive tragične nesreče, v katerih je umrla petletna Britanka. Deklica je bila na tečaju smučanja, ko jo je v soboto zjutraj z veliko hitrostjo zadel neki smučar. Preminila je med prevozom v bolnišnico.

Grozljivko so spremljali drugi otroci

Deklica se je v času nesreče učila smučati skupaj s štirimi drugimi otroki. Ti so bili ob robu proge, za inštruktorjem. Tožilka, ki nadzira preiskavo, je povedala, da je deklica želela zaviti desno, ko je vanjo z vso močjo zadel 40-letnik, ki je pridrvel po progi. Zaradi 'kršitve varnosti in previdnosti' so ga aretirali, uvedena pa je preiskava uboja iz malomarnosti.