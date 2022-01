Tragedija na silvestrsko noč: umrl je 12-letnik

V incidentu s petardami se je na Nizozemskem zgodila huda tragedija. Kot poročajo mediji, je umrl 12-letni deček. Hudo poškodovan naj bi bil še en otrok.

Kako se je nesreča zgodila, še ni znano, a agencija ANP poroča, da otoka naj ne bi sama uporabljala pirotehničnih sredstev, temveč naj bi pri tem opazovala nekega moškega. Tega naj bi policija že prijela.

Huda nesreča pri uporabi pirotehničnih sredstev pa se je zgodila tudi v Berlinu. Med 12 poškodovanimi, ki so morali zaradi poškodb tudi v bolnišnico, so prav tako otroci, najmlajši ima 11 let. Policijska preiskava še poteka, za zdaj je znano, da je prišlo do eksplozije na zabavi na območju Friedrichshagna kmalu po polnoči. Po prijavi pa je na terenu posredovalo kar 40 gasilcev.