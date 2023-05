Tragedija na rojstnodnevni zabavi: po prepiru in prerivanju 16-letnik umrl

Hrvaška Koprivničko-Križvačka policija je zjutraj sporočila, da je prijela eno osebo po smrti 16-letnika v gostinskem lokalu v Kostanjevac Reki.

Policisti so v nedeljo okoli 1.23 ukrepali po prijavi NMP Križevci, da v gostinskem lokalu v Kostanjevcu na Reki nudijo zdravniško pomoč 16-letniku. Mladenič je pozneje po zdravniški pomoči umrl. Policisti so sporočili, da so prijeli eno osebo, o okoliščinah dogodka pa poteka kriminalistična preiskava.

Kot je izvedela ePodravina, je 18-letnica praznovala rojstni dan v vinski kleti, prostoru, ki je najet v sklopu kavarne Joker.

En leto starejši mladenič je udaril drugega in ta se je po 10, 15 sekundah zgrudil in se ni več zbudil.

Na praznovanju je bilo na desetine mladih, med njimi dva prijatelja, ki sta se v nekem trenutku sprla in se na otroškem igrišču pri toboganu, stepla. En leto starejši mladenič je udaril drugega in ta se je po 10, 15 sekundah zgrudil in se ni več zbudil. Vse se je dogajalo po polnoči, okoli 1. ure zjutraj.

V nekem trenutku je 16-letnik padel in ostal brez zraka. Začel se je dušiti in vsi so bili šokirani, ko so videli, da mu sploh ne morejo pomagati. Čez dobre pol ure je prispelo reševalno vozilo iz Križevcev, a žal prepozno.

Oživljali so ga pol ure

»Vse to je grozljivo, predvsem za starše in družino žal preminulega mladeniča. Praznovanje se je spremenilo v tragedijo, kakršne naši kraji ne pomnijo,« pravijo pretreseni prebivalci Kostanjevca Reke.

Reševalci so mladeniča oživljali pol ure, a žal neuspešno in je v reševalnem vozilu umrl. Neuradno je znano, da je mladenič (17), ki je udaril prijatelja, zaradi šoka pobegnil s kraja dogodka, a se je kmalu vrnil. Prijeti mladenič je iz Pofuka.

»Skupaj sta prišla na praznovanje rojstnega dne, bila sta dobra prijatelja. Pred slavjem sta še spila kavo v kavarni. To je velika tragedija, ne moremo verjeti, vsi smo v šoku,« je povedal domačin. Umrli mladenič je bil iz Sudovca, majhnega kraja poleg Kostanjevac Reke, poroča Index.hr.