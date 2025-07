Tragedija na Rabu, po padcu z vodnega tobogana umrl otrok

V torek popoldne je v kraju Lopar na otoku Rab prišlo do hude tragedije – otrok je po padcu z vodnega tobogana izgubil življenje. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi šlo za sedemletno staro deklico.

Zaradi resnosti poškodb so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Reki, a je otrok kljub zdravniški pomoči umrl, poroča hrvaški portal N1. Policija v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami in institucijami intenzivno izvaja ogled kraja nesreče in ugotavlja vse okoliščine tragičnega dogodka.

»Včeraj popoldne je bil z otoka Rab v KBC Reka s helikopterskim prevozom prepeljan otrok, ki je kljub zdravniški pomoči žal preminil. Gre za otroka z nemškim državljanstvom, ki je utrpel poškodbe ob padcu z vodnega tobogana. Policija skupaj z vsemi pristojnimi službami in institucijami ugotavlja okoliščine in dejstva v zvezi z nesrečo,« je po poročanju Indexa sporočila policija.