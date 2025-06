Tragedija na potovanju: sestri (29 in 25) sta se utopili

Iz Velike Britanije poročajo o grozljivi tragediji. Uradna preiskava je pokazala, da sta se sestri utopili v naravnih bazenih v največjem valižanskem narodnem parku. Trupli Hajre Zahid (29) in Haleeme Zahid (25) so potegnili iz vode na eni od poti do vrha Snowdon v severnem Walesu, navaja Sky News.

Preiskava še poteka

Sestri, ki sta se rodili v Pakistanu in živeli v Južnem Yorkshiru, sta bili na kraju nesreče razglašeni za mrtvi.

Pomočnica mrliškega oglednika za severozahodni Wales, Sarah Riley, je potrdila, da sta »žal obe umrli zaradi utopitve«. »Preiskava za ugotavljanje natančnih okoliščin njune smrti še vedno poteka,« je dodala.