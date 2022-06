Tragedija na plaži Soline: 16-letnik umrl na šolskem izletu

Hrvaški mediji poročajo o šokantni smrti 16-letnega dečka v petek okoli druge ure popoldan, ki je umrl na priljubljeni plaži Soline v Biogradu na Moru. S sošolci so bili na enodnevnem šolskem izletu, brezskrbno so se zabavali v vodi, potem pa so nenadoma opazili negibno telo.

Mladoletnika je nezavestnega iz morja potegnil naključni mimoidoči ob pomoči drugih kopajočih, vendar mu ni mogel več pomagati. Reševalci so prispeli pol ure po klicu, vendar je fant kljub nudenju prve pomoči umrl.

Mladeniču naj bi med plavanjem postalo slabo, zato se je obrnil od skupine, s katero je plaval, in se namenil nazaj proti obali. Vendar je ni zmogel doseči. Da odkrijejo pravi vzrok smrti, so odredili obdukcijo.