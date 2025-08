Tragedija na plaži: mati je za kratek čas odšla do hotela, ko se je vrnila, njenih dveh otrok ni bilo več ...

Dva otroka iz Britanije sta se v torek utopila v morju pri španski plaži. Oblasti so ju zdaj uradno identificirale kot Ameiyo (13) in njenega 11-letnega brata Ricarda Juniorja iz Birminghama, poroča The Telegraph. Do tragedije je prišlo med družinskimi počitnicami na plaži Llarga v Salouu. Reševalci so bili poklicani zaradi prijave o utapljanju okoli 20.45, kjer so naleteli na otroke, ki so skupaj z očetom plavali v razburkanem morju. Oče je preživel.

Njuna teta, Kayla Jasvinder Del-Brocco, je potrdila, da sta njena nečakinja in nečak izginila v morju, potem ko so ju odnesli močni morski tokovi. »Odšli so skupaj z očetom plavat, ker so oboževali morje. Mama jim je rekla: 'Ne bodite dolgo' in je najmlajšega otroka peljala na stranišče. Ko se je vrnila, ni bilo nikogar več. Takrat se je začela nočna mora,« je povedala teta. Ameiyo je opisala kot »ambiciozno, skrbno do bratov in sester, sarkastično in edinstveno«. Ricardo Junior pa je bil, pravi, »dober, ljubeč in vedno pripravljen pomagati«, sanjal pa je o tem, da bi postal YouTuber.

Tiskovni predstavnik Civilne zaščite je dejal, da so reševalci že končali z delom, ko se je zgodila tragedija. Inšpektor Jose Luis Gargallo, vodja policije v Salouu, je povedal, da je oče »pogoltnil veliko vode in bil izčrpan, vendar so ga uspeli rešiti«. »Gre za družino s petimi otroki, mama pa je bila v bližnjem hotelu s preostalimi tremi otroki,« je dodal Gargallo. Poudaril je, da je bila ves dan na plaži izobešena rumena zastava zaradi razburkanega morja. »Zato je vedno treba biti previden. Plaža, kjer se je to zgodilo, ima v 99 odstotkih primerov popolne pogoje za kopanje. Sicer je morje tam zelo mirno,« je dejal.

Da bi staršem pomagali pri prevozu trupelc domov, sta Kayla Jasvinder Del-Brocco in Holly Marquis Johnson, sorodnici otrok po očetovi strani, začeli zbirati sredstva preko GoFundMe strani.