Tragedija na otroškem taboru: 12-letnik omahnil v smrt

V parku dvorca Coronini v Gorici je davi padel v vodnjak 12-letni otrok. Reševalci mu niso mogli pomagati in otrok je umrl, poroča tržaški časnik Primorski dnevnik na svoji spletni strani. Kot navaja časnik, je bil 12-letnik v parku v okviru dejavnosti poletnega tabora.



Na kraj dogodka so nemudoma prišli gasilci, policisti, forenzični oddelek policije, gorski reševalci in zdravstveno osebje. Reševalci so se spustili do globine 30 metrov, da bi otroka rešili, a bila njihova pomoč zaman.



Okoliščine tragične nesreče še preiskujejo.