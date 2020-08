Tragedija na morju: brez očeta ostalo sedem otrok

Družina (oče in trije otroci, stari 10 do 12 let) se je odpravila na nedeljski izlet na plažo v velškem Barmouthu. Otroci so se kopali, oče(36) jih je opazoval. Nenadoma je prišel velik val, dva otroka sta se v vodi borila z njim in skušala izplavati, oče je skočil v morje in ju rešil, a sebe ni mogel. Njegovo truplo je šele s helikopterjem našla obalna straža in ga izvlekla iz vode.Jonathan je sicer imel sedmero otrok (tri iz prejšnje zveze). Njegova sedanja partnerica(34), ki je bila v nedeljo doma z enim izmed otrok, je dejala: »Umrl je kot junak, ko je reševal otroka. Vseh sedem njegovih krasnih otrok je ostalo brez očeta. Ni besed, ki bi lahko opisale bolečino. Vedno sem ga ljubila in večno ga bom.«