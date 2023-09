Tragedija na letalskem mitingu, dva mrtva (VIDEO)

Na letalskem mitingu v Szekesfehervarju na Madžarskem je danes strmoglavilo letalo Trojan, pri čemer sta umrla oba človeka na krovu. Kot še poroča madžarska tiskovna agencija MTI, so bili ob tem v nesreči poškodovani še štirje ljudje, ki so utrpeli opekline.

Po navedbah medijev je letalo eksplodiralo, ko je strmoglavilo na tla. Podrobnosti in vzrok za nesrečo še niso znani. Na prizorišče je prihitelo več reševalnih vozil in trije helikopterji, s katerimi so v bolnišnice v Budimpešti prepeljali tri huje poškodovane. Po navedbah MTI naj bi šlo za deklico, moškega in žensko. Lažje poškodovanega dečka pa so prepeljali bolnišnico v v Szekesfehervarju.

Organizatorji mitinga so odpovedali vse nadaljnje dogodke.