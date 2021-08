Tragedija na Krku, žrtev je turist

V soboto so nad plažo v Baški, na otoku Krku, policiste obvestili o mrtvem moškem. Novi list poroča, da bi lahko šlo za uboj.



Mediji razkrivajo dogajanje, ki so jim ga zaupali očividci: voznik avtomobila naj bi na ozki ulici s stranskim ogledalom zadel nemško govorečega turista. Tega je to tako ujezilo, da mu je z vozila odlomil ogledalo. Zagrebčan je stopil iz avtomobila, po krajšem prepiru, tako očividci, pa je voznik nemško govorečega nokavtiral. Nesrečniku so poskušali pomagati, kakšno uro so ga oživljali, a zaman. Moški je umrl na kraju.



Za zdaj ni podatkov, ali je smrt posledica udarca ali je usoden udarec nesrečnik doživel ob padcu in trčenju z glavo ob tla. Več bo razkrila obdukcija.



Policija podrobnosti o dogodku še ni sporočila. Potrdila je, da so prejeli prijavo o mrtvi moški osebi, opravljen je bil ogled, eno osebo pa so privedli, da bi razjasnili okoliščine dogodka.

