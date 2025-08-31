Tragedija na Krku: v silovitem trčenju padla iz vozila in umrla na kraju nesreče

Na otoku Krku se je v soboto zvečer zgodila huda prometna nesreča s tragičnim izidom. Ob 21.25 se je na križišču pri Valbiski smrtno ponesrečila 73-letna potnica, hrvaška državljanka, ki je ob silovitem trku dveh vozil padla iz avtomobila in umrla na kraju nesreče.

Po navedbah tamkajšnje policije je nesrečo povzročil 72-letni voznik avtomobila z zagrebškimi registrskimi tablicami, ki se na križišču ni ustavil pri znaku »STOP«, ampak je zapeljal naprej. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pripeljal 43-letni voznik osebnega avtomobila z reško registrsko tablico. Vozili sta trčili, vozilo zagrebških tablic pa se je zaradi močnega udarca zarotiralo. Takrat je iz njega padla 73-letna potnica in umrla na kraju dogodka.

V nesreči je bilo poškodovanih več ljudi. Vse so prepeljali bolnišnico v Reki, kjer so zdravniki ugotovili, da je pet oseb – trije hrvaški in dva kitajska državljana – utrpelo hude telesne poškodbe. Štirje udeleženci nesreče (dva Hrvata in dva Avstrijca) so jo odnesli z lažjimi poškodbami.