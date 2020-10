Tragedija na Krku: oblečena skočila v morje in umrla

Sobotno kopanje na plaži Plav na Krku se je končalo tragično za 52-letnico iz Osijeka, ki je hotela priskočiti na pomoč svojemu možu in vnukinji (10), pri tem pa je izgubila življenje.



Okoli 14. ure sta se dedek in vnukinja kljub slabemu vremenu kopala v morju, ko so ju začeli preplavljati ogromni valovi, morski tok pa jima je onemogočal, da bi prišla iz vode. V želji, da bi pomagala, je 52-letnica oblečena skočila v vodo, kar se je izkazalo za usodno. Njenega moža in vnukinjo sta iz vode izvlekla dva delavca bližnjega avtokampa, čeprav je bilo tudi njuno življenje pri tem ogroženo, saj sta se le z veliko muko izogibala bližnjim skalam, ob katere so bučali valovi.



Delavca sta skušala pomagati tudi ženski, ki jo je razburkano morje odneslo od obale. Na pomoč jima je priskočil še gasilec. Ko so jo potegnili na kopno, njeno oživljenje ni bilo uspešno, čeprav je na prizorišče medtem že prišla zdravniška pomoč, poroča Novi list.