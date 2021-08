Tragedija na Korčuli: sin gledal, kako so neuspešno oživljali očeta (46)

Po dveh hujših nesrečah z vodnimi skuterji v zadnjih dneh se je na Hrvaškem zgodila še ena nesreča, ki je zahtevala življenje turista. Med potapljanjem ob otoku Korčula je umrl Francoz (46), njegov sin pa se zdravi v bolnišnici.Oče (46) in sin sta se potapljala na južni strani tudi med slovenskimi turisti priljubljenega otoka, ki gleda proti Lastovu. Policija je bila o tragediji obveščena okoli 18. ure. Sporočili so, da je umrl francoski državljan, rojen leta 1975, njegov mladoletni sin pa je bil prepeljal v klinični center v Splitu.Nesreča se je zgodila, ko se je poskušal 46-letnik na dah potopiti do podvodne jame na globini približno 30 metrov. Ker se ni vrnil, se je za njim potopil sin, ki je čakal na gumenjaku, in ga našel nezavestnega.Priča, ki je bila v pristanišču v Veli Luki, ko so tja pripeljali očeta in sina, je za hrvaške medije opisala strašen prizor: ponesrečenca so oživljali celo uro, njegov sin pa je v šoku to gledal.