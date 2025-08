Tragedija na koncertu znane skupine: 40-letnik kljub pomoči podlegel poškodbam

Na koncertu glasbene skupine Oasis na stadionu Wembley je v soboto umrl moški zaradi padca z višine. Po poročanju londonske metropolitanske policije so policisti in reševalci na dogodku našli hudo poškodovanega 40-letnika, ki je kljub pomoči podlegel poškodbam, poroča BBC.

Policija je še sporočila, da je bila na stadionu gneča, zato je najverjetneje bilo priča incidentu več ljudi. V luči tega so zaprosili vse, ki so seznanjeni z incidentom, da stopijo z njimi v stik. Skupina Oasis je medtem v odzivu izrekla sožalje družini in prijateljem žrtve.

Oasis je turnejo po ponovni združitvi skupine začel julija. Sobotni koncert je bil sicer del sedmih razprodanih koncertov na stadionu Wembley, ki lahko sprejme 90.000 ljudi. Nedeljski koncert skupine je potekal nespremenjeno in je bil tudi njihov zadnji koncert v Londonu v okviru turneje.