Tragedija na kolesarski dirki: umrl 19-letni kolesar, poklonil se je tudi Pogačar

Na kolesarski dirki po dolini Aoste je življenje izgubil 19-letni italijanski kolesar Samuele Privitera, član razvojne ekipe Hagens Berman Jayco, ki jo vodi Axel Merckx, sin legendarnega Eddyja Merckxa. Privitera je padel na spustu, kjer naj bi pri veliki hitrosti trčil v oviro in pri tem izgubil čelado. Utrpel je hude poškodbe glave in srčni zastoj, poškodbam je kasneje podlegel v bolnišnici v Aosti.

Organizatorji so odpovedali drugo etapo in poudarili, da okoliščine nesreče še preiskujejo. Moštva se lahko sama odločijo, ali bodo z dirko nadaljevala. V čast umrlemu kolesarju bo v petek potekala minuta molka, prvega dela etape pa ne bodo izpeljali.

Na dirki nastopata tudi dva mlada Slovenca – Jakob Omrzel in Erazem Valjavec, ki sta člana slovenske reprezentance. S sočutjem in pretresom sta se na družbenih omrežjih na tragedijo odzvala tudi Tadej Pogačar in Luka Mezgec, ki trenutno tekmujeta na Dirki po Franciji.

Predsednik italijanske kolesarske zveze Cordiano Dagnoni je ob tem poudaril nujnost še večje varnosti in napovedal nadaljnje ukrepe, da bi se podobne nesreče v prihodnosti preprečile. Vsem italijanskim reprezentantom je naročil, naj do konca tedna na vseh tekmovanjih spoštujejo minuto molka.