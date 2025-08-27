Tragedija na jezeru: oče rešil svoja otroka, ki sta padla v vodo, sam je utonil

Nesreča na jezeru Como se je v ponedeljek zvečer končala tragično. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je nemški turist skočil iz čolna v vodo blizu vasi Dorio, da bi rešil svoja dva otroka. Iz še nepojasnjenih razlogov sta padla čez krov.

Medtem ko jim je otroke uspelo rešiti, je oče pogrešan. Po navedbah Anse so očividci povedali, da ga je najverjetneje zajel tok in se ni več pojavil na površju. Na čolnu naj bi bila tudi njegova žena.

Obsežna iskalna akcija

Gasilska enota je potrdila, da akcija še vedno poteka, a dodatnih podrobnosti sprva niso razkrili. Reševalne službe so v iskanje vključile potapljače, več čolnov, helikopter in reševalni čoln z zdravstveno ekipo.

Jezero Como, ki leži približno 80 kilometrov severno od Milana, je ena najbolj znanih počitniških destinacij v Italiji. Tam se znova in znova dogajajo plavalne in čolnarske nesreče, saj ljudje pogosto podcenjujejo veter in tokove.

Nemškega državljana za zdaj še niso našli.