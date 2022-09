Tragedija na Hrvaškem zaradi nedelujoče signalizacije?

Na Hrvaškem še odmeva tragična nesreča, v kateri sta trčila potniški in tovorni vlak: trije potniki so umrli, 12 je ranjenih.

Kakor da bi se vanje z vso silo zaletel tank, okoliščine opisujejo pretreseni potniki.

Potniški vlak je v petek zvečer z veliko hitrostjo trčil v stoječi tovorni vlak: iztirilo se je več potniških vagonov, pri čemer so umrli 52-letni strojevodja potniškega vlaka, 62-letni sprevodnik in komaj 17-letni sin prijatelja strojevodje, ki je bil na poti iz šole. Vzrok in okoliščine nesreče še niso znani, kaj je šlo po zlu med železniškima postajama Okučani in Novska, pa bo pokazala preiskava. Proga bo na odseku, kjer se je zgodila tragedija, do nadaljnjega zaprta, pristojni pa so že začeli odstranjevati ostanke obeh vlakov; ko bodo odstranili uničeno kompozicijo, bodo lahko sanirali progo in znova omogočili promet, a kdaj bo to, še ne morejo napovedati. Poškodoval se je tudi eden od delavcev, ki mu je med rezanjem železja večji kos padel na nogo, poročajo hrvaški mediji in pristavljajo, da so jih med 12 poškodovanimi, med njimi tudi strojevodja tovornega vlaka, šest zadržali na zdravljenju v bolnišnici, preostali pa so že v domači oskrbi. Med hospitaliziranimi sta petčlanska družina iz Irana in učitelj iz hrvaških Vinkovcev. Nihče od njih ni v kritičnem stanju, sta pa huje poškodovana Hrvat in starejša Iranka, še poročajo mediji pri naših južnih sosedih.

Proga bo do nadaljnjega zaprta.

Trčenje je bilo tako silovito, da se je nekaj vagonov iztirilo, pretreseni potniki pa živo opisujejo trenutek trka, ko so v vlaku ugasnile luči, slišati in čutiti je bilo, kakor da bi se vanje z vso silo zaletel tank. Mnogi so popadali po tleh, iz hudo poškodovanih vagonov so se morali tudi plaziti, da so jim lahko na plan pomagali gasilci in reševalci. Kot rečeno, vzrok nesreče še ugotavljajo, nekateri pa namigujejo, da je strojevodja potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Vinkovcev v Novsko, spregledal rdečo luč na semaforju in se zato zaletel v stoječi tovorni vlak, ki je prišel iz Šida v Srbiji. Spet drugi krivijo slabo delujočo signalizacijo, o čemer naj bi mnogi opozarjali že vrsto let, a naj bi pristojni težave vztrajno pometali pod preprogo. E. B.