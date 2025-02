Tragedija na dopustu: po smrti žene in sina oče toži letovišče

38-letni Stephen Gougeon je vložil tožbo v vrednosti 5,5 milijona funtov proti letovišču Viva Dominicus Beach by Wyndham Resort v Dominikanski republiki, potem ko sta njegova žena April (41) in sin Oliver (8) nenadoma umrla zaradi zastrupitve s hrano že prvi dan dopusta decembra 2023.

»Vrniti se domov brez April in Oliverja, ki sta le nekaj dni prej sedela poleg mene na letalu, je neopisljivo,« je dejal pretreseni oče. »Ta dopust smo načrtovali za sprostitev in počitek. Nikoli si nisem mogel predstavljati, da bi se kaj takega lahko zgodilo.«

Hrana v letovišču kot vzrok tragedije?

Odvetnik družine je pojasnil, da so Gougeonovi jedli v hotelskem bifeju, nato pa se jim je zdravje močno poslabšalo. Poiskali so pomoč v zdravstveni ambulanti letovišča, kjer pa so se simptomi žene in sina hitro poslabšali.

Letalska družba Air Transat, ki je skupaj z verigo Wyndham Hotels vključena v tožbo, je izrazila sožalje, vendar zanikala odgovornost. »V takih primerih ravnamo skrbno, odgovorno in sočutno ter pomagamo našim strankam. Hotel nam je zagotovil, da bo v celoti sodeloval pri preiskavi teh tragičnih smrti,« so sporočili iz podjetja.

Po poročilu mrliškega oglednika sta April in Oliver umrla zaradi posledic zastrupitve s hrano.

April in Oliver – ljubljena mati in nasmejani deček

April, po poklicu odvetnica, je bila v osmrtnici opisana kot predana mati, ki je vedno pomagala drugim. Oliver pa je bil vedno nasmejan fantič, ki je rad risal in imel veliko prijateljev.

V tožbi oče obtožuje letovišče neustreznih higienskih razmer pri pripravi hrane, pomanjkanja zdravstvene oskrbe ter neizurjenosti osebja za nujne primere. »Ko smo prosili za pomoč, nas niso vzeli resno. Ko so končno prišli, so bili zmedeni in niso vedeli, kaj storiti. Ti zamiki so nam vzeli dragoceni čas, ki bi lahko rešil April in Oliverja,« je dejal Gougeon.

Družinska odvetnica Meghan Hull Jacquin je izpostavila, da so bili Gougeonovi 'izneverjeni na vseh ravneh'. Dodala je: »Zahtevajo odgovore in pravico, hkrati pa želijo opozoriti na napake v sistemu, da bi preprečili podobne tragedije v prihodnosti.«

»Nikoli se ne bom pobral,« je povedal pretreseni oče. »Izgubil sem ženo, ki sem jo neizmerno ljubil, in sina, ki je bil čudovit otrok. Tako zelo sem se veselil njegove prihodnosti,« poroča Mirror.

